Государственный совет Франции, который занимается разработкой правовых рекомендаций для правительства, заявил, что сделки с цифровыми деньгами должны рассматриваться как «прирост капитала от движимого имущества», сообщает РБК .

Ранее доход от продажи цифровых денег во Франции классифицировался как «прибыль от торгово-промышленной деятельности». Размер налога при определенных условиях может составлять 45%, без учета отчислений на социальное страхование (CSG) в размере 17,2%. По новым правилам, помимо CGS, пользователи должны будут заплатить только 19% от дохода.

Исключения составят коммерческая деятельность, связанная с криптовалютами, например, майнинг, и прибыль от профессионального трейдинга. Они буду по-прежнему облагаться налогом на «прибыль от торгово-промышленной деятельности».