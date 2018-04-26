Сбербанк завершил основные работы по переоборудованию банкоматов для приема новых купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей, а в ближайшее время клиенты банка получат возможность снимать и вносить наличные через банкоматы с помощью смарт-часов и планшетов. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Банк рядом» Сергей Мальцев.

«Уже сейчас клиентам доступны операции по бесконтактным картам с использованием технологии беспроводной передачи данных. Для выполнения операции карту достаточно поднести к считывающему устройству, которое установлено на банкомате. Это удобно и экономит время, а также не позволит забыть карту в банкомате. В ближайшее время в банкоматах Сбербанка появится возможность получать все привычные услуги — например, снимать и вносить наличные, переводить денежные средства со счета на счет с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов», — отметил он.