По данным Нацбанка РТ, в Татарстане за 2017 год совершено 358,8 млн операций по платежным картам на общую сумму 894,9 млрд рублей. Доля суммы безналичных операций по оплате товаров и услуг составила 28%, годом ранее безналично тратился каждый пятый рубль.

Как сообщает TatCenter , доля платежей, совершенных в оплату товаров и услуг с использованием карт, в совокупном объеме розничного товарооборота возросла за год на 6,5%.

Количество операций по снятию наличных сократилось на 4,2%, их объем снизился на 4,8% до 645 млрд рублей. Всего на начало 2018 года в Татарстане было выпущено более 7 млн платежных карт.