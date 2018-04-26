По данным УФНС по РТ в Татарстане в первом квартале 2018 года количество процедур несостоятельности выросло на 8,6% или на 137. На 1 апреля в процедурах банкротства находились 1718 организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан против 1581 на начало года.

Сумма консолидированной задолженности банкротов составила 72,2 млрд рублей. Из них 62,6 млрд — по требованиям к банкам в связи с выплатой страхового возмещения Агентством по страхованию вкладов, сообщает ТatCenter .

С начала года сумма консолидированной задолженности сократилась на 10,4 млрд рублей или на 12% – с 82,6 млрд на начало года. При этом объем долга по требованиям к кредитным организациям в связи с выплатой страхового возмещения АСВ не изменился.