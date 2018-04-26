За прошедший год ситуация на рынке банковского обслуживания малого бизнеса заметно изменилась: кроме того, что у многих банков появились функциональные и удобные онлайн-сервисы, некоторые из них серьезно изменили подход к ценообразованию. Об этом свидетельствуют данные Markswebb.

Согласно исследованию Business Banking Fees Monitoring 2018 , банковское обслуживание индивидуальных предпринимателей в Москве стало заметно дешевле. Произошло это в первую очередь за счет того, что во многих банках появились тарифные пакеты с бесплатным обслуживанием расчетного счета и интернет-банка.

Благодаря этому в двух банках, Сбербанке и банке «Веста», обслуживание индивидуального предпринимателя — фрилансера, который получает оплату своих услуг на расчетный счет и два раза в месяц переводит деньги на собственную карту физлица в том же банке, стало бесплатным. Для сравнения, в середине 2017 года предприниматель с такими потребностями платил Сбербанку 24 428 рублей (18-е место в рейтинге по Москве). Самые выгодные банки для микророзницы — «Веста» и Модульбанк, которые предлагают бесплатное обслуживание интернет-банка и корпоративных карт, а также не взимают комиссию за внесение наличных.

Лидеры 2017 года, Тинькофф Банк и Модульбанк, в рейтинге 2018 года переместились на шестое и десятое места рейтинга соответственно. Их тарифы не стали выше, но у других банков появились более выгодные предложения.

В отличие от ИП-фрилансера, для предпринимателя, который вносит наличные на счет и совершает переводы юрлицам, Сбербанк — не самый выгодный вариант. Здесь достаточно высокая стоимость платежных поручений (100 рублей с четвертого платежа) и комиссия за внесение наличных. Похожая ситуация — с банком «Уралсиб» и его тарифом «Начни с нуля!»: четвертое и последующие платежные поручения стоят 120 рублей, а комиссия за внесение наличных составляет 0,15%.

Комиссия за внесение наличных на счет в целом по рынку составляет примерно четверть от всей стоимости обслуживания. Бесплатно эту услугу предоставляют всего семь банков: Веста Банк, Модульбанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк (топ-пятерка рейтинга), «Авангард» и Совкомбанк. Самая высокая комиссия за внесение наличных в кассе банка — 0,5% в ЮниКредит Банке на тарифе «Стартовый онлайн».

Выпуск и обслуживание корпоративной карты стоит примерно одинаково у всех участников мониторинга (в среднем 1 тыс. рублей), причем четыре банка предоставляют эту услугу бесплатно (Веста Банк, Модульбанк, Промсвязьбанк и «Точка»).

Самое дорогое банковское онлайн-обслуживание ИП, как и год назад, — в Газпромбанке, «Ак Барсе» и Россельхозбанке. Здесь только за расчетно-кассовое обслуживание предприниматели платят порядка 30 тыс. рублей. Кроме того, в Газпромбанке достаточно высокие тарифы на использование интернет-банка: подключение услуги стоит 1,5 тыс. рублей, а обслуживание — 900 рублей ежемесячно.



В сообщении Markswebb уточняется, что из 22 банков в исследовании 20 — это топ-банки по запросам в «Яндексе» об открытии счета, а еще два приняли участие в мониторинге по собственной инициативе.

