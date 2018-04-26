Следственными органами МВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в субботу на сайте МВД.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, по делу обвиняются шестеро местных жителей.

«По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей», — рассказала она.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.