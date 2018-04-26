Убыток Промсвязьбанка по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год составил 405,55 млрд рублей против прибыли в 2,14 млрд в 2016-м.

Совокупные активы сократились до 812,82 млрд рублей. Чистые процентные доходы банка равнялись 24,86 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 21,99 млрд. При этом операционные доходы составили 41,38 млрд рублей.

Банк объясняет убыток созданием резервов под обесценение кредитов на 286,24 млрд рублей и резервов под обесценение дебиторской задолженности и прочих обязательств на 125,83 млрд.