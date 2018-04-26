Премия «IT-ЛИДЕР» проводится с 2002 года и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой эпохи и на наиболее успешные проекты в ИТ. Среди постоянных участников — порядка 300 руководителей и ИТ-директоров российских и международных компаний.

Главными критериями, на основе которых происходит отбор лауреатов, являются инновационность деятельности организаций, CIO (Chief Information Office) или CDO (Chief Digital Officer), особые достижения организации или специальные личностные и профессиональные качества CIO/CDO.

Конкурсная комиссия отметила, что УБРиР использует информационные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и совершенствования внутренних бизнес-процессов.

В 2017 году было встроено решение, помогающее автоматизировать процесс продажи партнерских продуктов: таких, например, как «Социальный налоговый вычет» (помогает вернуть НДФЛ (13%) с оплаченных расходов на лечение, обучение и т. п.), «Персональный юрист» (устные консультации и переговоры юристов с третьими лицами).

В инфраструктуру дистанционных каналов банка встроена система, которая дает возможность банку продавать продукт, подходящий профилю и потребностям клиента.

Вадим Белопольский, директор департамента электронного бизнеса УБРиР:

- Уже сейчас мы распознаем почти 45% людей, которые заходят на сайт, даже если они не являются клиентами банка. Поэтому можем формировать им персональное обращение и предложение. Уже сейчас основная доля взаимодействия с клиентом происходит в цифровой среде: количество активных пользователей интернет-банка составляет 22%. Перед нами стоит амбициозная задача довести проникновение клиентов в цифровые каналы до 50%, а к 2020 году – до 80%.

Последние несколько лет мы много работали над улучшением нашего интернет-банка и мобильного приложения и в 2018 году продолжим внедрять новые решения для того, чтобы наши клиенты могли легко решать свои финансовые задачи. Мы идем в сторону создания экосистемы - целого набора финансовых и нефинансовых сервисов для клиентов, которые доступны под единым входом. Это позволит нам стать финансовым супермаркетом, а значит - удовлетворять максимум потребностей клиента. Предоставление качественного персонального сервиса и взаимодействие с человеком непосредственно в точке обращения – является для нас наиболее важной задачей.