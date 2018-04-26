Стоимость безлимитного общения за границей составит всего от 49 рублей в день.
Абоненты «Тинькофф Мобайл» могут свободно пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам и IMO.IM в роуминге от 49 рублей в день, говорится в сообщении Тинькофф Банка.
Интернет в роуминге можно оплачивать по дням или единым пакетом за все время поездки. По возвращении в Россию все роуминговые пакеты отключаются самостоятельно и не требуют лишних настроек.
Во время путешествий «Тинькофф Мобайл» автоматически отключает весь фоновый интернет-трафик: обновление приложений и их синхронизацию на смартфоне. По желанию абонент может всегда подключиться обратно.
«Мы уверены, что безлимитное общение в мессенджерах будет востребовано нашими абонентами, где бы они ни находились. А привычка отключать интернет в роуминге навсегда останется в прошлом», — комментирует Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф Мобайл».
Получить подробную информацию о роуминге «Тинькофф Мобайл» можно на сайте.
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