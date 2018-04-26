Такие меры направлены на предотвращение отмывания денег.
Министр юстиции Тайваня Цю Тайсань призвал до ноября внедрить правила регулирования биткоина и других виртуальных валют. Разрабатывать законопроект будут нескольких ведомств — Министерство внутренних дел, Центральный Банк и Бюро расследований.
Как сообщает Coinlife, регулирование должно сделать невозможным использование цифровых денег на черном рынке. Ранее стало известно, что администрация попросила банки рассматривать счета торговых биткоин-платформ как категорию счетов с высоким уровнем риска.
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