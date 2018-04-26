Верховный суд Татарстана отменил постановление об аресте 20,4% акций «АК Барс» банка, принадлежащих Госжилфонду республики. Обжаловал решение Приволжского райсуда ГЖФ, отметив, что ходатайство следователя было рассмотрено без извещения фонда.

Как напоминает TatCenter , ранее в конце марта суд в рамках уголовного дела о мошенничестве в обанкротившемся Татфондбанке арестовал 20,4% акций «АК Барса». Пакет стоимостью 9,8 млрд рублей принадлежит ГЖФ, имущество которого, было передано в залог ТФБ в качестве обеспечения кредитных договоров.

Пакет акций в фонде по стоимости сравнивают с «5 580 квартирами», строительством которых занимается ГЖФ.