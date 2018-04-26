Сбой в работе «ВКонтакте» может быть связан с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар», сообщается в микроблоге соцсети в Twitter.

«ВКонтакте» может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет», — подчеркивается в сообщении.

ВКонтакте может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет. — ВКонтакте (@vkontakte) 28 апреля 2018 г.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети.