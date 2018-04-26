Роскомнадзор разблокировал три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров, при этом IP-адреса Telegram в составе данных подсетей блокируются. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам, — отмечается в пресс-релизе. — При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются».

В Роскомнадзоре подчеркнули, что «разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера».

Ведомство отмечает, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен. «Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров», — уточняется в сообщении.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.

В среду, 25 апреля, Роскомнадзор совместно с РОЦИТ провел встречу с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с исполнением судебного решения об ограничении доступа к мессенджеру. По ее итогам ведомство сообщило, что контакты с Amazon пока не привели к положительным результатам, а «взаимодействие с Google становится более конструктивным, начат предметный диалог».

В ночь на 27 апреля Роскомнадзор внес IP-адреса соцсети «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet, говорилось в телеграм-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов. Данные также подтверждает сайт Usher2.Club, публикующий предоставляемые интернет-провайдерам выгрузки реестра запрещенной информации для ограничения доступа.

Через несколько часов IP-адреса были разблокированы. Как объяснили в Роскомнадзоре, блокировка произошла по техническим причинам. Попадание в реестр отдельных IP-адресов связано с технологическими особенностями работы системы. «Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — отмечалось в сообщении ведомства.

Позднее Роскомнадзор сообщил, что к сбоям в работе ряда сайтов привели действия зарубежных хостинг-провайдеров. В ведомстве отметили, что хостинг-провайдеры продолжают предоставлять Telegram свои услуги, тем самым «осознанно препятствуя исполнению решения Таганского районного суда Москвы» о блокировке мессенджера.