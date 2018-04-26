Оценивать последствия из-за блокировки Telegram пока что «преждевременно», заявили в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос РБК .



«Это процесс, занимающий определенное время, а не одномоментное действие», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Перед началом блокировки специалисты Роскомнадзора просчитывали различные сценарии развития ситуации, заверили в ведомстве. Минимизировать риски сбоев в работе других компаний и сервисов позволят более точечные меры, которые Роскомнадзор намерен выработать при совместной работе с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ), отмечается в сообщении.

Ранее российский платежный сервис QIWI сообщил, что пользователи испытывают проблемы при входе в аккаунты из-за блокировки Telegram.