Примсоцбанк предлагает предприятиям, которые осуществляют поставки или оказывают услуги бюджетным предприятиям в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, получение банковских гарантий в любой точке России.

Максимальная сумма одной гарантии составляет до 6 млн рублей, предел гарантийных обязательств на принципала – 34 млн рублей, для группы компаний он увеличивается до 40 млн рублей. Также максимальная сумма обязательств по гарантиям на группу компаний может быть увеличена по решению Кредитного Совета Банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Для оформления гарантии необходимо предоставить в личном кабинете на портале банка минимальный пакет документов, подтвержденный квалифицированной электронной подписью и дождаться принятия решения. Подготовка документов занимает не более часа, обработка заявки осуществляется специалистами банка в течение 8 часов, а полная процедура выдачи электронной гарантии укладывается в сутки.