Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает верным решение сохранить плоскую шкалу НДФЛ. Свою точку зрения он высказал в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Председатель правительства отметил, что отстоять это решение «удалось не без труда, потому что, как и у любой экономической модели, у плоской шкалы налога на доходы физических лиц есть и приверженцы, и противники», сообщает ТАСС.

Медведев пояснил, что плоская шкала НДФЛ привлекательна тем, что она проста, легко администрируется, «и самое главное, если эта ставка разумная, а она у нас совсем разумная, 13%, от нее незачем увиливать, все платят, и люди с невысокими доходами, и богатые люди». «Собственно, ради этого она и была введена, и это принесло очень хороший эффект, — подчеркнул Медведев. — Поэтому я считаю, что мы ее сохранили правильно, люди были спокойны».

По словам главы правительства, в региональные бюджеты поступает порядка 3,3 трлн рублей от НДФЛ, «это по сути, база для развития регионов, и эти деньги платятся». «Поэтому, принимая решение, например, о переходе к прогрессу, а такая модель есть, она во многих странах используется, нужно прикинуть, не потеряем ли мы здесь деньги. Я уже не говорю о том, что мы вызовем неудовольствие большого количества людей, которые скажут: вы знаете, мы платили 13%, мы не хотим платить даже 15% или тем более 20% или 25%. Я не говорю про 75%, как в некоторых странах Европы, откуда бегут куда-то для того, чтобы, так сказать, свои доходы в другое место пристроить», — пояснил Медведев.

В целом он отметил, что правительство в последние годы в соответствии с поручением президента не изменяло налоговую нагрузку. «Были соблазны это сделать в очень сложный период, и масса идей была, и в правительство приходили, и к президенту страны, ко мне приходили, говорили: давайте здесь налоги увеличим. Но мы понимали, что это, скорее всего, ударит и по людям, и по экономике, и не сделали этого», — рассказал председатель Кабинета министров.

Говоря о системе «Платон», которую ведущий программы Сергей Брилев назвал «де-факто налогом», Медведев отметил, что доходы от нее за три года оцениваются всего в 45 млрд рублей. «Поэтому это точно ничего не замещает, но это дает возможность развивать дорожное хозяйство, планировать перевозки, снимать ту нагрузку на дорожную сеть, которая образуется, контролировать, собственно, количество машин, которое перемещается. Это часть такой большой государственной работы, но, конечно, одно не компенсирует другое, и если, например, чем-то замещать, то нужно было бы принимать какие-то другие решения», — пояснил он.