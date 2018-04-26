Жители отдаленных сел и небольших городов, где нет ни отделений банков, ни банкоматов, получат возможность оплачивать услуги безналичным способом. Для этого Почта России до конца года оборудует 70–80% своих отделений POS-терминалами, рассказали «Известиям» глава национального почтового оператора Николай Подгузов и президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

Всего планируется установить 25 тыс. платежных терминалов в 82 регионах России, расходы составят около 200 млн рублей, но могут быть увеличены.

Такой терминал позволит оплачивать услуги, в том числе бесконтактно, снимать наличные, а клиентам Почта Банка еще и вносить их на счет карты, отметил Руденко. Это один из этапов модернизации «Почты» в рамках перехода к «цивилизованным формам оплаты», пояснил Подгузов.

Проект преследует и социальную цель — повысить доступность финансовых услуг для россиян независимо от места проживания.

Для жителей небольших городов и сел появление терминалов обеспечит доступ к финансовым услугам, а для экономики это еще один шаг к созданию инфраструктуры для безналичных платежей, считают эксперты.



По данным ЦБ, безналичные платежи занимают около 40% в структуре розничного торгового оборота.

