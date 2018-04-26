Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении денежных средств у одного из банков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере обвиняется экс-зампред банка.

«Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела организовали заключение договора купли-продажи закладных между банком и компанией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет контрагента денежные средства. В целях сокрытия противоправного деяния обвиняемые перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей», — напомнила представитель правоохранительного ведомства.

Кроме того, соучастники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество») в отношении одной из соучастниц — бывшего заместителя председателя правления банка, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Название банка и имя обвиняемой бывшей сотрудницы в сегодняшнем релизе МВД не указаны, но последовательные гиперссылки на более старые новости приводят к материалам о хищении средств банка, бывший предправления которого был задержан в январе этого года в Монако. По данным СМИ, в Монако в январе был задержан бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков. Позже стало известно, что Россия запросила его экстрадиции . Кроме того, сообщалось об объявлении в федеральный розыск еще одного причастного к вышеописанной афере бывшего председателя правления этого же банка, осуществлявшего трудовую деятельность в банке в период с 2012 по 2014 год. В Инвестторгбанке должность предправления в указанный период занимал Виталий Глевич.



В прежних новостях МВД о данном уголовном деле уточнялось, что со счета банка на счет организации-контрагента в рамках схемы с куплей-продажей закладных было списано 500 млн рублей.