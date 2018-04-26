Правительство РФ по поручению президента рассматривает разные варианты поддержки попавших под санкции компаний, включая «Русал», конкретных решений пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый черный список (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской «Русал» и En+. Включение в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

«Вы знаете, что вопросами поддержки компаний, которые столкнулись с незаконными рестрикциями со стороны ряда государств, в том числе США, занимается Кабинет министров по поручению президента», — сказал Песков.

«Никаких решений точных, конкретных не принималось, рассматриваются разные варианты», — отметил он.