До конца года Сбербанк планирует запустить продажи инвестиционных продуктов во всех своих отделениях. Об этом порталу Банки.ру рассказал управляющий директор УК «Сбербанк управление активами» Василий Илларионов. По его словам, сейчас компания тестирует продажи ИИС в нескольких банковских офисах. Это наиболее выгодный и понятный для ретейловых клиентов продукт, считает финансист.



«Надеемся, что до конца года ИИС можно будет купить во всех отделениях Сбербанка. Пока это будет облигационная стратегия, которая с учетом налогового вычета может принести очень хорошую доходность», — сообщил Илларионов. Сейчас инвестиционные продукты доступны клиентам Сбербанка примерно в 800 отделениях в рамках обслуживания пакетов «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый».

Индивидуальные инвестиционные счета остаются одним из самых популярных продуктов у частных инвесторов. По данным Московской биржи, в прошлом году их число выросло в полтора раза. На середину апреля граждане открыли более 335 тыс. ИИС, объем торгов вырос на 58% и достиг 118 млрд рублей. Всего объем портфелей владельцев инвестиционных счетов на начало года превышал 45 млрд рублей. По данным «Эксперт РА», более половины клиентов, открывших ИИС, вкладывают деньги в бонды.

Начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин Кирпичев уверен, что выиграет весь рынок, все его участники — и управляющие компании, и брокерские компании, и государство. «Активное предложение этого продукта в розничных отделениях Сбербанка станет самой эффективной рекламой инвестиционных продуктов в России за последние десять лет», — говорит он.

Директор по стратегическому развитию УК «Альфа Капитал» Вадим Логинов также считает, что расширение любых каналов продаж ИИС, «в том числе через банковские офисы и цифровые каналы, будет способствовать росту популярности этого финансового продукта». По его оценке, к маю цифра ИИС приблизится к 340 тыс.

При этом участники рынка считают разумным предложить тем, кто впервые решил вложить деньги на фондовом рынке, облигационные стратегии. «Чаще всего люди, открывающие ИИС, большую часть жизни держали деньги в банках и только начинают понимать, что кроме депозитов есть другие возможности. Естественно, они опасаются любых рисков, и им намного более комфортно вкладывать личные средства в облигации, которые считаются более надежными, чем акции и другие финансовые инструменты», — поясняет управляющий активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Валентин Журба. По словам Логинова, привлекать новых участников на рынок розницы лучше с помощью консервативных облигационных стратегий, чтобы инвесторы получали положительный опыт инвестиций, а уж потом переходить к освоению рынка акций.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru