WertpapierhandelsBank AG (VPE) объявил о расширении спектра брокерских услуг, что позволит институциональным клиентам банка инвестировать в криптовалюты. Клиентам банка будет предоставлен безопасный доступ к криптовалютным кошелькам.

Новые сервисы появятся благодаря партнерству VPE с берлинской финтех-компанией solarisBank, которая специализируется на решениях для автоматического криптотрейдинга, сообщает ForkLog .

По словам представителей финансового института, VPE является первым в Германии банковским учреждением, которое предлагает институциональным инвесторам подобного рода услуги. При этом VPE регулируется Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin) и обязан неукоснительно соблюдать все требования KYC/AML.