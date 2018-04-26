Министерство финансов разработало законопроект, согласно которому банкам, МФО, а также кредитным кооперативам и ломбардам необходимо будет присвоить уникальные идентификаторы всем кредитным договорам и направить их в БКИ.

«Источники формирования кредитной истории — кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды — обязаны присвоить уникальные идентификаторы всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами и представить их в бюро кредитных историй не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона», — говорится в законопроекте.



По мнению ведомства, введение подобного идентификатора повысит достоверность данных в кредитных историях физических и юридических лиц и упростит доступ к кредитным ресурсам.



Порядок присвоения уникальных идентификаторов кредитного договора будет установлен ЦБ.