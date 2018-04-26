Россия по-прежнему открыта для инвестиций , несмотря на политическое давление со стороны ряда стран, и интерес зарубежных инвесторов к российским компаниям не уменьшается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на сложности в мировой экономике, на политическую ситуацию, скажем прямо, — на давление на нашу страну, интерес к российским стратегическим компаниям со стороны зарубежных инвесторов не уменьшается. Такой интерес проявляют и компании из Европы, и с Арабского Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. И, конечно, значительно чаще такие бизнесмены оказываются более внимательными и дальновидными, чем политики из ряда государств», — сказал Медведев.

«Хочу отдельно подчеркнуть: несмотря на текущую ситуацию, мы по-прежнему открыты для сотрудничества с теми, кто готов продвигать свои проекты в нашей стране. Это наша долгосрочная стратегия. Логика здесь простая: для уверенного экономического роста нужны масштабные инвестиции, нужны новые конкурентоспособные производства, прорывные технологии, в том числе созданные и в порядке импортозамещения, но для этого требуются высококлассные специалисты, профессиональный менеджмент и иностранные технологии в ряде случаев», — заявил премьер.

Со своей стороны российские власти принимают целый ряд мер, чтобы обеспечить инвесторам стабильные макроэкономические условия, продолжил он.

«Я имею в виду и восстановление экономического роста, и низкую инфляцию, и стабильные налоговые ставки, и устойчивую банковскую систему. Ну и есть целый ряд новых преимуществ, который дает развитие евразийского интеграционного проекта. Мы продолжим работу по улучшению делового климата, по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, будем стараться упрощать и административные процедуры за счет внедрения интернет-сервисов», — сказал Медведев.