Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараку Обаме приехать в Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» российскую экономику.



Во время интервью для программы «Вести в субботу» премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении РФ санкций российская «экономика — в клочьях».

«Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — заявил Медведев.

Напомним, в январе 2015 года президент США Барак Обама заявил, что из-за санкций Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — «разорванной в клочья» .

Позже министр финансов Антон Силуанов отмечал, что иностранные инвесторы начинают возвращаться на рынок России, поскольку видят, что ситуация в стране стабилизировалась и экономику РФ не разорвало . «Если мы дальше будем держать финансы под контролем, бюджет под контролем, инвесторы увидят, что ситуация в целом в стране стабилизировалась, а не так, как были представления о том, что сейчас экономику разорвет после санкций. Ничего не разорвет и не разорвало, и не будет разрывать», — говорил Силуанов.