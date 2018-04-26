В 2015 году президент США Барак Обама заявил, что экономика России из-за санкций оказалась «разорванной в клочья».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараку Обаме приехать в Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» российскую экономику.
Во время интервью для программы «Вести в субботу» премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении РФ санкций российская «экономика — в клочьях».
«Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — заявил Медведев.
Напомним, в январе 2015 года президент США Барак Обама заявил, что из-за санкций Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — «разорванной в клочья».
Позже министр финансов Антон Силуанов отмечал, что иностранные инвесторы начинают возвращаться на рынок России, поскольку видят, что ситуация в стране стабилизировалась и экономику РФ не разорвало. «Если мы дальше будем держать финансы под контролем, бюджет под контролем, инвесторы увидят, что ситуация в целом в стране стабилизировалась, а не так, как были представления о том, что сейчас экономику разорвет после санкций. Ничего не разорвет и не разорвало, и не будет разрывать», — говорил Силуанов.
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