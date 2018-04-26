Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в субботу потерял 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:08 мск 61,9975 рубля, курс евро понизился на 14 копеек до 75,27 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта продолжает попытки дальнейшего роста после уверенного укрепления днем ранее, отмечают эксперты.

«Однако маловероятно, что доллар и евро понесут существенные потери. Так, нельзя исключать тестирование американской валютой поддержки, расположенной на уровне 62 рублей. Однако сил на ее пробой, на фоне низкой активности игроков, у «медведей» не хватит», — комментирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

При этом после первого часа торгов на валютном рынке он ожидает перехода основных валют в консолидацию на низкой волатильности.

Российская валюта будет торговаться стабильно в первые часы торгов, прогнозирует главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. По его словам, драйвером укрепления рубля выступит снижение доходности американских гособлигаций. Они потеряли 5—6 базисных пунктов и стоят 2,96% благодаря тому, что инвесторы несколько успокоились относительно ускорения инфляции в США.