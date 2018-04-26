По данным СoinМarketСap, на 13.00 по мск EOS, стоящий на пятом месте по капитализации, подорожал на 18,6% за сутки и его курс на данный момент - 18,67 доллара. Капитализация EOS - 15,3 млрд долларов.

По мнению экспертов, криптовалюта дорожает в преддверии запуска основной сети, который состоится 2 июня. На данный момент платформа EOS работает на блокчейне Ethereum, переход в собственную сеть должен положительно повлиять на скорость транзакций и снизить их стоимость. На площадке будет использоваться новый токен, поэтому всем держателям необходимо успеть перевести все свои монеты в сеть до первого июня, иначе они будут заморожены.

Курс биткоина снизился еще на 0,46% за сутки до 9,277 тыс. долларов. В настоящее время его капитализация составляет 157,7 млрд долларов.

Ethereum подорожал на 1,23% за 24 часа и его курс - 67,3 доллара при капитализации млрд долларов.

Третья криптовалюта ripple также упала в цене. Ее курс составляет 0,84 доллара, что на 1,2% ниже, чем сутки назад. Капитализация ripple - 32,8 млрд долларов.

Курс bitcoin cash снизился за прошедшие 24 часа на 0,71% и составляет 1,394 тыс. долларов. Капитализация четвертой криптовалюты - 23,8 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 422,3 млрд долларов.