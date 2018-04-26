Премьер-министр Бермудских Островов Дэвид Берт и глава криптовалютной биржи Чанпен Чжао подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому, благотворительный фонд Binance вложит около 10 млн долларов в университетское образование, направленное на разработку технологии блокчейн.

Также компания инвестирует до 5 млн долларов в новыe блокчейн-компании, расположенные на Бермудских островах и поможет правительству Бермудских Островов разработать нормативно-правовую базу для блокчейна и криптовалют. Вскоре на островах планируется открытие офиса Binance, сообщает ForkLog .

По словам Чанпен Чжао, правительство и регулирующие органы Бермуд являются «одними из наиболее дружелюбных на всей планете» и выразил уверенность, что его компания поможет развитию местной экономики.