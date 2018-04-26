Отказ от абсолютной децентрализации может решить многие проблемы, с которыми сталкивается технология блокчейн. Такое мнение высказал директор Института исследований цифровых валют Народного банка Китая Яо Цянь.

По его словам, ключевыми достоинствами технологии является отслеживаемость и функционал смарт-контрактов. При этом децентрализация мешает добиться большей масштабируемости, поддерживая согласие в управлении сообществом, сообщает Anycoin .

«Мы ожидаем, что в будущем появится новая область между двумя полюсами централизации и децентрализации. У каждой блокчейн-системы будет дифференцированный уровень централизации, чтобы удовлетворить требования различных сценариев использования», — отметил Яо Цянь.

Он напомнил о взломе проекта DAO, когда для решения технологической проблемы децентрализованная система вынуждена была прибегнуть к разделению блокчейна на Ethereum и Ethereum Classic.