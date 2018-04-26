В феврале этого года Банк Казани осуществил переход на новую систему ДБО (дистанционного-банковского обслуживания) юридических лиц от iSimpleLab . Этот переход стал ещё одним шагом на пути к дальнейшему развитию дистанционных технологий, направленных на удобство конечного потребителя услуг банка.

Так, благодаря целому ряду технологических решений существенно повысилась производительность системы, были добавлены новые возможности и расширен функционал, а также обеспечена высокая информационная безопасность интернет-банка.

Вслед за переходом на новую систему ДБО банком было запущено мобильное приложение для юридических лиц «БК Бизнес», основанное на продукте iSimpleCEO — «Мобильное рабочее место руководителя». Мобильное приложение также позволило расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов-юрлиц Банка Казани.

Доступный круглые сутки мобильный банк помогает бизнесменам эффективно и легко управлять финансами организации, осуществлять платежи и переводы, создавать, а также подписывать подготовленные платежные поручения. Теперь каждая операция со счетами и картами может быть подписана облачной электронной подписью, что означает абсолютную независимость пользователя от того, на каком устройстве он сейчас работает.

Помимо этого, в приложении реализована функция чата с банком, с помощью которого можно в режиме онлайн получить консультацию сотрудника, обменяться контентом или получить другую услугу, не посещая офис кредитной организации.

«Банк Казани делает ставку на активное использование информационных технологий и дистанционных каналов работы с клиентами. Особое внимание мы уделяем таким платформам, как iSimpleBank 2.0 . В нём мы увидели потенциал еще в рамках проекта по обслуживанию физических лиц. Поэтому при построении стратегии развития корпоративных клиентов решение от компании iSimpleLab для нас было приоритетным. Запуск функционала для корпоративных клиентов не потребовал больших вложений, так как технология в банке уже обкатана, а контакты с вендором находятся на хорошем уровне. Переход на новую платформу — это только начало. Надеемся повторить успех проекта для физических лиц и снова занять с интернет-банком для юридических лиц и приложением «БК Бизнес» самые высокие позиции в рейтингах отраслевых агентств», — прокомментировал новость заместитель председателя правления ООО КБЭР «Банк Казани» Зарипов Эдуард Ренатович.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Интересы iSimpleLab по направлению ДБО распространяются на банки в России и страны СНГ.

Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, система iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

О банке:

ООО КБЭР «Банк Казани» - универсальный региональный коммерческий банк, основанный в 1990 году и являющийся старейшим финансовым учреждением столицы. Участниками банка являются Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» и российская лизинговая компания Лизинг-Трейд.

Основные продукты — комплексное банковское обслуживание предпринимателей и юридических лиц, платёжные операции, депозиты, а также целевое и потребительское кредитование, вклады и переводы.

Источник: iCAM Group