Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на своей странице в Facebook поделился своими впечатлениями о ситуации с блокировкой мессенджера Telegram и заявил, что «Роскомнадзор необходимо незамедлительно расформировать».

По словам интернет-омбудсмена, его лента в социальной сети Facebook превратилась в «сплошную статью про Телеграм», а в результате этих «боевых действий» российский сегмент сети интернет понес катастрофические потери.

Напомним, ранее Дмитрий Мариничев заявил о невозможности заблокировать Telegram посредством блокировки IP-адресов и предрек, что эта война Роскомнадзора с мессенджером может продолжаться вечно, так как Telegram – это не сайт, а приложение.