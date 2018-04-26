В рабочую субботу российский рынок проведет торговую сессию в безликвидном состоянии из-за отсутствия торгов на мировых биржах. Однако лучше рынка будут торговаться акции НЛМК, Северстали и других металлургов благодаря высоким дивидендам, обеспеченных высокими ценами на сырье, при слабом рубле, что привело к увеличению свободного денежного потока. Кроме того, на нецентрализованном валютном рынке (форекс) зафиксировано малое количество сделок с рублем против доллара, что также объясняется отсутствием иностранных инвесторов. Учитывая снижение доходности американских гособлигаций на 5-6 б.п. до 2,96% благодаря тому, что инвесторы несколько успокоились относительно ускорения инфляции в США, рубль будет торговаться стабильно в первые часы торгов. В пользу доллара играет позитивное ожидание по ключевой статистике рынка труда в США на следующей неделе. Плюс политические события ближайшего будущего: неясность исхода выборов премьер-министра Армении 1 мая, инаугурация президента РФ 7 мая и последующее формирование правительства, могут вызвать очередную негативную реакцию в Конгрессе США, что заставит инвесторов отдать предпочтение долларам в качестве страховки. К тому же кредитные ставки LIBOR по долларам сроком на 3 месяца, например, котируются по 2,35%, что делает долларовый кэш неплохим убежищем от любых политических рисков.