Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-Банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест». На скамье подсудимых окажутся трое — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление, и бывший финансовый директор Нота-Банка Галина Марчукова, пишет «Коммерсант».

Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.

Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что являлось обязательным условием для выдачи Нота-Банком гарантии на 2,2 млрд рублей. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-Банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось — денег в банке не оказалось.

При этом следствие считает, что, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что его банк находится в плачевном финансовом состоянии и не сможет исполнить взятые на себя обязательства. «Дыра» в Нота-Банке на момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) составляла более 26 млрд рублей.

Другой эпизод касается хищения фигурантами из самого Нота-Банка 350 млн рублей через ООО «Фармстер», занимающееся поставками медицинского оборудования. Кроме того, братьям Ерохиным инкриминируется присвоение 321 млн рублей. Следствие полагает, что Дмитрий Ерохин выписал своему брату заведомо невозвратный кредит на эту сумму. Потерпевшим по этому эпизоду является АСВ.

Во время расследования этого уголовного дела стало известно, что Марчукова поддерживает контакты со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. В частности, в ГСУ Следственного комитета России, которое ведет дело в отношении офицера, считают, что незадолго до краха Нота-Банка, в сентябре 2015 года, Захарченко через Марчукову и ее сестру Ларису (она проходит по другому уголовному делу) предупреждал братьев Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. Якобы благодаря этому арестованные впоследствии топ-менеджеры банка успели спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.