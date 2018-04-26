Банки начнут получать от Федеральной налоговой службы сведения о наличии счетов компаний и индивидуальных предпринимателей в сторонних кредитных организациях уже с лета, рассказал «Известиям» председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.



Данные поступят по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Информация от ФНС будет приходить за минуту в режиме 24/7, уточнил Емелин. По его словам, до лета продлится тестирование сервиса, и в дальнейшем он начнет действовать в рабочем режиме. В ФНС подтвердили, что по СМЭВ будут направлять банкам данные о счетах бизнеса в кредитных организациях.

«Информация о счетах клиента в других банках в рамках концепции «знай своего клиента» поможет кредиторам снизить риски, а также контролировать финансовые потоки клиентов», — прокомментировали в пресс-службе ФНС.

Кроме того, новация позволит банкам проводить более тщательный анализ клиентов в рамках «антиотмывочного» законодательства и бороться с фирмами-однодневками: наличие счетов в других кредитных учреждениях свидетельствует о том, что компания ведет реальную деятельность, отмечают эксперты.

Данные о наличии счетов могут использоваться банками при оценке потенциальных заемщиков и мониторинге уже выданных кредитов, добавил аналитик агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.



«Например, наличие счета в банке со строгой процедурой оценки заемщиков может рассматриваться как признак благонадежности клиента, — отметил он. — Эта информация может использоваться как в явной форме в моделях оценки кредитного качества заемщиков, так и для перепроверки иной информации, представленной клиентом. Если банки смогут лучше отличать хороших заемщиков от плохих, то они будут все реже предлагать высокую ставку надежным заемщикам, чтобы компенсировать потери от проблемных займов. Это облегчит доступ к кредитам для качественных заемщиков».

Повышение прозрачности взаимоотношений клиентов с банками также позволит ускорить открытие счетов, повлиять на более быстрое рассмотрение заявлений на кредит, и эффективнее бороться с выводом капитала, заключают эксперты.

