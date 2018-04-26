Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Русфинанс Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом и отозвало рейтинги по коммерческим причинам. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch .

РДЭ и рейтинги поддержки отражают возможность получения банком поддержки от конечной материнской организации (Societe Generale S. A.), владеющей «Русфинансом» через свою другую российскую «дочку» — Росбанк.

Уровень долгосрочного РДЭ Русфинанс Банка в иностранной валюте ограничен страновым потолком России («BBB-»), а долгосрочный РДЭ в национальной валюте также учитывает страновые риски. «Позитивный» прогноз по «Русфинансу» соответствует аналогичному прогнозу по суверенному рейтингу РФ.



Fitch в числе прочего подтвердило перед отзывом рейтинг устойчивости банка на уровне «bb+». Данный уровень рейтинга отражает хорошие показатели качества активов банка, сильную капитализацию, «консервативный» уровень аппетита к риску и управляемые риски рефинансирования. Рейтинг устойчивости также учитывает фокус банка исключительно на розничном секторе, его нишевую клиентскую базу и значительную зависимость от фондирования со стороны материнской организации.