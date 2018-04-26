Чистая прибыль банковской группы Новикомбанка по МСФО за 2017 год составила 4,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Капитализация полученной прибыли позволила группе увеличить объем собственных средств на 74% до 8,8 млрд рублей. Активы за отчетный период превысили 356 млрд рублей (рост в 1,6 раза).



«Объем кредитного портфеля группы вырос на 40% и составил 161,8 млрд рублей. Основной объем кредитов предоставлен группой на цели финансирования деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей: приборо- и станкостроения, авиационной и автомобильной промышленности», — отмечается в релизе.

Остатки на клиентских счетах группы в 2017 году выросли на 65% до 310 млрд рублей.