В среду, 25 апреля, объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской бирже опционов (CBOE) почти в три раза превысил среднестатистическую дневную норму, составив около 19 тысяч контрактов. Этот результат побил предыдущий рекорд, который был отмечен 17 января, когда дневной объем торгов дошел до 15 тысяч контрактов.

Как сообщает Anycoin , в понедельник на CBOE было продано 3881, во вторник – 6653, а в четверг – 5634 контрактов. Вместе с тем CBOE уведомила Комиссию по срочной биржевой торговле США (CFTC) о том, что собирается с 1 мая измененить шаг цены биткоин-фьючерсов с 10 до 5 пунктов.

Также резкий скачок по объемам торгов биткоин-фьючерсами отмечен и на Чикагской товарной бирже (CME Group): здесь он дошел до 11 тысяч контрактов в день, в два раза превысив показатели вторника.

Эксперты расходятся во мнениях о причинах таких скачков. В то время как одни объясняют их окончанием срока первых контрактов, другие связывают их с активностью крупных игроков, которые активно заходят на рынок цифровых валют.