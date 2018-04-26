Обязательства банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), чья лицензия была отозвана 15 марта этого года, превышают величину его активов более чем на полмиллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу в «Вестнике Банка России».

Так, активы банка на дату отзыва его лицензии оцениваются по результатам обследования в сумму порядка 1,402 млрд рублей, в то время как в бухгалтерском балансе банка указана величина 2,161 млрд. В частности, оценка чистой ссудной задолженности составляет около 770 млн вместо примерно 1,501 млрд из бухгалтерского баланса.

Обязательства «Кредит Экспресса» достигают почти 1,913 млрд рублей, включая средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, на 1,86 млрд (в том числе на вклады и средства индивидуальных предпринимателей приходится около 1,533 млрд).

Отрицательная величина собственных средств банка, согласно данным «Вестника», превышает 510 млн рублей.

Объясняя отзыв лицензии у банка, ЦБ отмечал, что в деятельности «Кредит Экспресса» «установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков». Также регулятор указал, что неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.



Агентство по страхованию вкладов оценило объем страховых выплат вкладчикам банка «Кредит Экспресс» в 1,2 млрд рублей.