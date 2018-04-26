Банк развивает филиальную сеть и повышает качество обслуживания, чтобы сделать обращение в банк максимально простым и комфортным для клиентов. Банк развивает филиальную сеть и повышает качество обслуживания, чтобы сделать обращение в банк максимально простым и комфортным для клиентов.

В Новороссийске банк «Центр-инвест» работает с 2006 года. За это время годы банк оказал поддержку развитию экспортно-импортных операций в портовом городе, профинансировал строительство нового цеха крупной птицефабрики «Новороссийск», помог многим жителям города решить жилищные вопросы, а также реализовал другие заметные проекты.

«Мы ориентированы на развитие долгосрочных отношений с клиентами, поэтому помогаем им расти и развиваться, ― говорит Сергей Липинский, директор по развитию бизнеса краснодарского филиала банка «Центр-инвест». – Облик нового офиса в Новороссийске отражает основные черты нашего банка: современные технологии, открытость и качественные банковские услуги. Рады видеть здесь наших постоянных и новых клиентов».

В новом офисе банка «Центр-инвест» жители Новороссийска могут найти выгодные финансовые решения: потребительские кредиты по низким ставкам, автокредиты без КАСКО, ипотечные программы с льготными условиями и без обязательного страхования, совершить денежные переводы, все виды коммунальных и других платежей, оформить вклады, международные банковские и кредитные карты, воспользоваться другими банковскими услугами.

Для предпринимателей Новороссийска специалисты банка «Центр-инвест» готовы предложить гибкий подход и привлекательные условия кредитования с учетом особенностей их бизнеса. Из года в год банк увеличивает объемы инвестиций в экономику района, специализируется на развитии малого и среднего бизнеса.

На 01.04.2018 филиальная сеть банка «Центр-инвест» насчитывает 127 офисов в шести регионах России.

Адрес нового офиса банка «Центр-инвест» в Новороссийске: ул. Советов, 42. Телефоны: (8617) 67-62-83. 8-800-200-99-29.