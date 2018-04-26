Покупка биткоина — спекуляция и игра в азартные игры, а не инвестиция, считает предприниматель Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в 100 млрд долларов. Об этом он рассказал в интервью изданию Yahoo Finance в преддверии ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway's, передает РБК .



Он отметил, что «есть два вида предметов, которые люди покупают, и думают, что инвестируют». Один из них реальное инвестирование, другой — нет. По мнению Баффета, биткоин относится ко второму типу.

«Если вы покупаете что-то вроде фермы, жилого дома или доли в бизнесе... Вы можете сделать это на частной основе... и это вполне приемлемые инвестиции. Вы смотрите на саму инвестицию, которая принесет вам доход. Теперь, если вы покупаете что-то вроде биткоина или какой-то криптовалюты, у вас действительно нет ничего, что может произвести что-либо. Ты просто надеешься, что следующий парень заплатит больше», — заявил предприниматель.

Миллиардер добавил, что не видит ничего плохого в покупке цифровых денег. По его мнению, важно отличать инвестирование от азартных игр.

«Вы не инвестируете, когда делаете это. Вы спекулируете. В этом нет ничего плохого. Если вы хотите играть в азартные игры, кто-то другой придет и заплатит больше денег завтра, это одна из игр. Это не инвестирование», — добавил Уоррен Баффет.

Ранее он неоднократно заявлял, что биткоин — финансовый пузырь. Инвестор не работает с криптовалютой, потому что не понимает, как она работает. При этом он уверен, что криптовалюты «ждет плохой конец».