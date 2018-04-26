Как сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи, после уверенного укрепления днем ранее, возможны слабые попытки дальнейшего роста национальной валюты. Однако маловероятно, что доллар и евро понесут существенные потери.

«Так, нельзя исключать тестирование американской валютой поддержки, расположенной на уровне 62 рубля. Однако сил на ее пробой, на фоне низкой активности игроков, у «медведей» не хватит. При этом после первого часа торгов на валютном рынке также, как и на фондовой секции, мы ожидаем перехода основных валют в консолидацию на низкой волатильности», - поясняет эксперт.

«На майских праздниках рубль еще немного укрепится на положительных новостях из экономики и окончания периода выплат зарубежным кредиторам. Основным коридором останется 61-62 рубля за доллар, поэтому совершать покупки валюты пока рано», - комментирует Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра».