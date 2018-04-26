Если в дальнейшем доллар подтвердит перелом медвежьего тренда и возобновит восхождение, шансы на значительное укрепление рубля будут невелики.
Как сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи, после уверенного укрепления днем ранее, возможны слабые попытки дальнейшего роста национальной валюты. Однако маловероятно, что доллар и евро понесут существенные потери.
«Так, нельзя исключать тестирование американской валютой поддержки, расположенной на уровне 62 рубля. Однако сил на ее пробой, на фоне низкой активности игроков, у «медведей» не хватит. При этом после первого часа торгов на валютном рынке также, как и на фондовой секции, мы ожидаем перехода основных валют в консолидацию на низкой волатильности», - поясняет эксперт.
«На майских праздниках рубль еще немного укрепится на положительных новостях из экономики и окончания периода выплат зарубежным кредиторам. Основным коридором останется 61-62 рубля за доллар, поэтому совершать покупки валюты пока рано», - комментирует Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра».
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