Компания Alibaba Australia объявила о запуске пилотного проекта Food Trust Framework по отслеживанию цепочек поставок продуктов из Австралии и Новой Зеландии в Китай через платформу Tmall Global с помощью технологии блокчейн и QR-кодов. Инновация должна обеспечить прозрачность и подконтрольность логистики, а также повысить уверенность пользователей в поставщиках и создать благоприятную среду для международной торговли.

Первыми участниками инициативы станут специализирующаяся на торговле лекарственными добавками компания Blackmores и поставщик молочной продукции Fonterra, сообщает Anycoin .

По данным Alibaba, ежегодно в мире урон от афер на рынке продуктов питания составляет 40 млрд долларов. В случае успеха пилотного проекта новая инициатива может стать основой для применения технологии блокчейн на всех рынках Alibaba Group.