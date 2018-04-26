С февраля 2017 года она не проводит операции с криптовалютами.
Старейшая биткоин-биржа Румынии BTCxChange прекращает работу с 1 мая этого года. В официальном сообщении представители криптобиржи рекомендуют пользователям вывести все оставшиеся на площадке средства.
Как напоминает Anycoin, BTCxChange начала работу в 2014 году, а в 2016 году была перезапущена с новыми владельцами и обновленной командой. В сентябре прошлого года оператор BTCxChange сообщил, что компания может быть продана и поэтому готовится к закрытию.
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