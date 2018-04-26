Старейшая биткоин-биржа Румынии BTCxChange прекращает работу с 1 мая этого года. В официальном сообщении представители криптобиржи рекомендуют пользователям вывести все оставшиеся на площадке средства.

Как напоминает Anycoin , BTCxChange начала работу в 2014 году, а в 2016 году была перезапущена с новыми владельцами и обновленной командой. В сентябре прошлого года оператор BTCxChange сообщил, что компания может быть продана и поэтому готовится к закрытию.