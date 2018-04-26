За 2 месяца акции 1000 клиентов банка выиграли билеты на матчи Чемпионата мира FIFA 2018™. За 50 дней до начала грандиозного турнира в рамках акции будут разыграны еще около 3000 сувениров и 2000 билетов, в том числе билеты на финальный матч ЧМ-2018.

Участвуя в промо-кампании Альфа-Банка – официального банка турнира – любой клиент банка может выиграть билет на один из матчей ЧМ-2018. Общий призовой фонд акции – 3000 билетов и 5000 сувениров с символикой турнира, который впервые пройдет в России. Официальным рекламным лицом промо-кампании стал лучший футболист мира Лионель Месси.

Первым клиентом Альфа-Банка, получившим билет на финальный матч стала Анна Солодун. Спортивный комментатор Виктор Гусев сообщил Анне о победе в конкурсе по телефону и лично вручил сертификат на билет. За 50 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ также стало известно имя клиента Альфа-Банка - ставшего обладателем 1000-го счастливого билета на матч предстоящего турнира. 20-летний житель Краснодара Никита Черкасов получит билет на матч ¼ финала турнира, который пройдет в Сочи 7 июля.

«В детстве я занимался футболом в спортшколе «Кубани», а сегодня выступаю в команде любительской лиги и обожаю смотреть футбольные матчи по телевизору. Я невероятно благодарен Альфа-Банку за то, что моя детская мечта – увидеть футбольный матч чемпионата мира, осуществилась. Надеюсь, что в этом четвертьфинале, на который я выиграл билет, встретятся сборные Португалии и Аргентины, и тогда я живьем увижу футбольных кумиров Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а еще мне нравится игра испанца Иско», - поделился радостью от выигрыша билета Никита Черкасов.

«Наша промо-кампания продолжается, но уже сейчас ясно, что она достигла своей главной цели – дать шанс клиентам Альфа-Банка осуществить свою мечту. За 50 дней до начала Чемпионата мира эту возможность получат еще две тысячи наших клиентов», - подвела промежуточные итоги акции директор проекта ФИФА в Альфа-Банке Елена Чехоева.

Национальная промо-кампания Альфа-Банка завершится 1 июня. В акции уже приняли участие более 35 тыс. клиентов банка. Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц — совершить покупкина 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн руб. в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 руб. в месяц.

В рамках акции будут проходить розыгрыши билетов и призов. Для розничных клиентов еженедельно, начиная с 6 марта, а для представителей малого и среднего бизнеса каждые две недели, начиная с 13 марта. Победители будут определяться по заранее разработанной формуле. Список победителей публикуется на сайте.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018ТМ пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная промо-кампания Альфа-Банка — это реальная возможность выиграть билеты на лучшие матчи турнира ЧМ-2018, которых почти не осталось в продаже. Подробная информация: fifa.alfabank.ru .

Со списком победителей национальной промо-кампании можно ознакомиться на сайте банка .