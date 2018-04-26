Токийская криптобиржа Everybody’s Bitcoin получила официальное предупреждение от Агентства по финансовым услугам Японии (FSA), которое потребовало провести работу по устранению выявленных финрегулятором несоответствий и недоработок в операционной деятельности.

Как сообщает Anycoin , система внутреннего контроля Everybody’s Bitcoin, по мнению FSA, оказалась реализована на недостаточном уровне. Криптобиржу обязали подготовить уставные документы, материалы по информированию клиентов и внедрить эффективную систему по обеспечению безопасности, а также усовершенствовать подход к противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее Агентство по финансовым услугам Японии выдало административное предписание об улучшении бизнеса токийской криптовалютной бирже Minnano Bitcoin.