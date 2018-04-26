Система внутреннего контроля криптобиржи оказалась реализована на недостаточном уровне.
Токийская криптобиржа Everybody’s Bitcoin получила официальное предупреждение от Агентства по финансовым услугам Японии (FSA), которое потребовало провести работу по устранению выявленных финрегулятором несоответствий и недоработок в операционной деятельности.
Как сообщает Anycoin, система внутреннего контроля Everybody’s Bitcoin, по мнению FSA, оказалась реализована на недостаточном уровне. Криптобиржу обязали подготовить уставные документы, материалы по информированию клиентов и внедрить эффективную систему по обеспечению безопасности, а также усовершенствовать подход к противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее Агентство по финансовым услугам Японии выдало административное предписание об улучшении бизнеса токийской криптовалютной бирже Minnano Bitcoin.
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