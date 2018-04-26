Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов, комментируя ситуацию с массовыми блокировками IP-адресов, анонсировал запуск голосовых и видеозвонков с функцией сквозного шифрования, которое позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной.

«Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «ВКонтакте» временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который «ВКонтакте» использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях.

Мы чувствуем ответственность за коммуникацию десятков миллионов людей, и делаем свой вклад в развитие безопасного общения. В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end-шифрованием. Это значит, что никто кроме вас и вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора», - сообщил Рогозов.

Напомним, 26 апреля Роскомнадзор добавил некоторые IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook и Twitter в реестр запрещенных сайтов, а через несколько часов исключил их. В ведомстве объяснили произошедшее «технологическими особенностями» работы системы.