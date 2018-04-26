Создатель Ethereum Виталик Бутерин и команда проекта OmiseGO объявили о бойкоте грядущей конференции Consensus 2018, организованной изданием CoinDesk. Поводом для этого послужили, в частности, два материала агентства, в одном из которых была опубликована прямая ссылка на скам-вебсайт, а в другом — «сенсационная» информация о якобы грядущем хардфорке Ethereum.

«Я бойкотирую конференцию CoinDesk Consensus 2018 в этом году и всячески призываю остальных последовать моему примеру. И вот почему. 1. CoinDesk безответственно способствует продвижению скам-раздач. Посмотрите на их последнюю статью про OMG [OmiseGO], в которой дана *прямая ссылка* на скам-раздачу», — сообщил Бутерин у себя в Twitter и добавил, что специально предупреждал СМИ о подобных ошибках в прошлом.

Как сообщает ForkLog , также Бутерин назвал «сенсационной» заметку CoinDesk о спорном предложении EIP-999, которое позволило бы высвободить 513 000 ETH, заблокированных из-за уязвимости на кошельке Parity в ноябре 2017.

В-третьих, Виталик Бутерин обвинил CoinDesk в политике «ловушек». По его словам, «если дать им комментарий, при этом отдельно отметив, что определенная часть не для публикации, то именно эта часть может быть опубликована в первую очередь».

Бутерин отметил, что не намерен поддерживать «рентоориентированную» политику Consensus 2018.

В свою очередь редактор CoinDesk Пит Риззо назвал обвинения Виталика Бутерина «совершенно нелепыми». По его словам, случай с публикацией ссылки на скам был единичным, а команда издания всегда «исходит из лучших побуждений».

Команда OmiseGO написала у себе в Twitter, что «людям это может стоить средств к существованию, если мы не будем проверять свои источники».

«Поведение CoinDesk — это больше, чем просто одна ошибка. Важно, чтобы издания проводили тщательное расследование, когда рассказывают о токен-проектах. Несоблюдение этого правила не только приводит к заблуждениям, но и напрямую вредит читателям, пользователям и целостности технологии. Людям это может стоить средств к существованию, если мы не будем проверять свои источники», — пояснили представители компании.