Внешэкономбанк планирует получить депозит от Минфина в 200 млрд рублей во II квартале 2018 года для поддержания ликвидности. Об этом сообщил первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Николай Цехомский.



«Я думаю, что в течение II квартала решим этот вопрос, привлечем 200 миллиардов рублей», — сказал он, передает ТАСС. При этом, по словам Цехомского, ВЭБ не ведет сейчас каких-либо переговоров для получения дополнительных субсидий.

В I квартале ВЭБ получил субсидию в 95,6 млрд рублей для компенсации затрат по внешним обязательствам, говорится в материалах Внешэкономбанка.

Министр финансов Антон Силуанов в декабре 2017 года говорил, что правительство окажет банку развития дополнительную поддержку, разместив в госкорпорации до 200 млрд рублей свободных бюджетных средств на год с возможной пролонгацией. Он указывал, что ставка будет «несколько льготной», чтобы учесть ресурсы, которые ВЭБ недополучил из бюджета.