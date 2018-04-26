Внешэкономбанк не видит необходимости создавать дополнительные резервы по кредитам, выданным «Русалу», сообщил журналистам первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Николай Цехомский.



«Мы консультируемся с аудиторами, с аудиторами «Русала», что что-то такое делать срочное или как-то сильно резервировать эти кредиты необходимости нет. Нам, ничего пока сейчас не нужно», — сказал он, передает ТАСС.

«Русал» и его совладелец Олег Дерипаска оказались 6 апреля в новом антироссийском санкционном списке США.

