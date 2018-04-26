По итогам инвентаризации летом 2017 года выявлена недостача активов, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», в размере 3,2 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , в результате проведенных АСВ мероприятий получены документы, подтверждающие передачу активов в доверительное управление. Активы (обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» и инвестиционные паи ЗПИФ рентный «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд») возвращены ИнтехБанку.

В дальнейшем указанные ценные бумаги будут отражены на балансе банка для последующей реализации.