Активы возвращены кредитной организации.
По итогам инвентаризации летом 2017 года выявлена недостача активов, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», в размере 3,2 млн рублей.
Как сообщает TatCenter, в результате проведенных АСВ мероприятий получены документы, подтверждающие передачу активов в доверительное управление. Активы (обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» и инвестиционные паи ЗПИФ рентный «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд») возвращены ИнтехБанку.
В дальнейшем указанные ценные бумаги будут отражены на балансе банка для последующей реализации.
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