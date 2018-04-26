Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочный кредитный рейтинг «В+» Промсвязьбанка в списке на пересмотр с возможностью повышения, отмечая необходимость получения более подробной информации для оценки вероятности предоставления банку государственной поддержки в будущем в связи с его новой ролью как финансовой организации.

Агентство подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка на уровне «В».



«Сохранение рейтинга в списке на пересмотр отражает необходимость в получении более подробной информации о потенциальном повышении роли банка для правительства и укреплении его связей с государством в связи с преобразованием в государственную финансовую организацию, ориентированную на обслуживание оборонного сектора», — отмечается в сообщении S&P.

«В настоящее время мы классифицируем Промсвязьбанк как организацию, связанную с государством и характеризующуюся «умеренной» вероятностью получения государственной поддержки, принимая во внимание инициированную в декабре 2017 года процедуру финансового оздоровления. Наша оценка вероятности предоставления банку государственной поддержки аналогична соответствующей оценке других крупных частных банков, в отношении которых Банк России начал процесс финансового оздоровления в конце прошлого года», — говорится в нем.

В то же время агентство ожидает, что в ближайшие несколько месяцев процедура финансового оздоровления Промсвязьбанка будет завершена, и банк перейдет в собственность государства.

«Мы планируем вывести рейтинг Промсвязьбанка из списка на пересмотр в ближайшие три месяца, когда получим больше информации о будущей стратегии и практике корпоративного управления банка, а также окончательном объеме его рекапитализации и структуре активов после завершения процедур финансового оздоровления», — подчеркнули в S&P.

Агентство может повысить рейтинг банка, если придет к выводу, что, с учетом новых функций по обслуживанию оборонного сектора, роль Промсвязьбанка для правительства повысилась, а его связи с правительством — усилились. «Для этого нам необходимо получить больше данных о стратегии развития банка и убедиться в том, что банк в соответствии с планами перешел в собственность государства и получил новую управленческую команду. В то же время мы должны получить подтверждение того, что меры по финансовому оздоровлению, включая поддержку в форме капитала и «расчистку» баланса от проблемных активов, позволяют банку восстановить характеристики его собственной кредитоспособности и выполнять новые функции; при этом качество новых кредитов, выданных банком, не должно оказывать чрезмерного давления на его кредитоспособность в целом», — сказали в S&P.